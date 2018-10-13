Пропавшего румынского альпиниста ищут на Эльбрусе
13 октября 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
На Эльбрусе в минувший четверг, 11 октября, пропал альпинист из Румынии. Согласно последней информации ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, спортсмена в настоящий момент при помощи вертолета ищут спасатели.
Известно, что два дня назад румынский альпинист направился в сторону западной вершины горы, однако до настоящего момента не вернулся, передает РИА "Новости".
В поисковой операции сейчас участвуют шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В течение сегодняшнего дня специалисты намерены тщательно обследовать гору с высоты 4100 метров и до самой ее вершины.
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