Пропавшего румынского альпиниста ищут на Эльбрусе

На Эльбрусе в минувший четверг, 11 октября, пропал альпинист из Румынии. Согласно последней информации ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, спортсмена в настоящий момент при помощи вертолета ищут спасатели.

Известно, что два дня назад румынский альпинист направился в сторону западной вершины горы, однако до настоящего момента не вернулся, передает РИА "Новости".

В поисковой операции сейчас участвуют шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В течение сегодняшнего дня специалисты намерены тщательно обследовать гору с высоты 4100 метров и до самой ее вершины.