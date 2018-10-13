Останки 11 младенцев найдены в закрытом похоронном бюро

Представители правоохранительных органов стали очевидцами жуткой картины, посетив ранее закрытое по требованию властей похоронное бюро. В старом здании были найдены останки одиннадцати младенцев.

Как сообщает «Российская газета», информацию полиция получила из анонимного письма, которое было доставлено в департамент по лицензированию и регулированию городской мэрии Детройта.

Останки девяти младенцев были найдены правоохранителями в картонной коробке. Еще двое оказались замурованными в потолке. Речь идет об останках мертворожденных детей.

Некоторые из них были идентифицированы. Владелец бюро пояснил, что хранил их с целью помощи людям, у которых не было средств на достойные похороны близкого человека.