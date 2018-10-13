В кафе на 56-м километре МКАД вспыхнул пожар

В одном из кафе, расположенных на 56-м километре МКАД, вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников столичного главка МЧС России, пламя охватило площадь не менее 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в кафе поступило в 5.01 по московскому времени. Впоследствии выяснилось, что загорелось административное здание. Как уточняет РИА "Новости", помещение еще до прибытия сотрудников пожарной охраны самостоятельно покинули пять человек, вследствие чего никто не пострадал.

В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации возгорания. Данных о причинах случившегося пока нет.