В кафе на 56-м километре МКАД вспыхнул пожар
13 октября 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из кафе, расположенных на 56-м километре МКАД, вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников столичного главка МЧС России, пламя охватило площадь не менее 400 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в кафе поступило в 5.01 по московскому времени. Впоследствии выяснилось, что загорелось административное здание. Как уточняет РИА "Новости", помещение еще до прибытия сотрудников пожарной охраны самостоятельно покинули пять человек, вследствие чего никто не пострадал.
В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации возгорания. Данных о причинах случившегося пока нет.
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