Самолет, летевший из Москвы, сел в Сургуте из-за самочувствия пассажира
12 октября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший в Якутск из Москвы, совершил экстренную посадку в Сургуте из-за ухудшения состояния пассажира. Происшествие случилось утром в пятницу, 12 октября.
Известно, что во время инцидента на борту воздушного судна находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа. В аэропорту Сургута пассажира, почувствовавшего недомогание, ожидала бригада "скорой помощи" со всем необходимым оборудованием, передает сегодня РИА "Новости".
Медики оказали человеку первую помощь, а затем приняли решение доставить его в больницу.
Сейчас указанный борт готовится к вылету в пункт назначения.
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