В центре Петербурга произошла массовая драка, погиб человек

В центре Санкт-Петербурга в минувший четверг произошла массовая драка. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе конфликта погиб один человек, а другой получил ранения.

Известно, что конфликт возник между двумя группами молодых людей. У некоторых участников драки имелись при себе ножи. Как уточняет в пятницу, 12 октября, ТАСС, один мужчина был смертельно ранен, а второй попал в медицинское учреждение с колото-резанными ранами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".