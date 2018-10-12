В центре Петербурга произошла массовая драка, погиб человек
12 октября 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Санкт-Петербурга в минувший четверг произошла массовая драка. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе конфликта погиб один человек, а другой получил ранения.
Известно, что конфликт возник между двумя группами молодых людей. У некоторых участников драки имелись при себе ножи. Как уточняет в пятницу, 12 октября, ТАСС, один мужчина был смертельно ранен, а второй попал в медицинское учреждение с колото-резанными ранами.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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