Утром в пятницу, 12 октября, стало известно, что российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры столичного СИЗО "Бутырка". Об этом сообщили в ОНК Москвы.

Известно, что через десять дней спортсмены, попавшие в центр громкого скандала, будут переведены в спецблок. Как отметил ответственный секретарь ОНК столицы Иван Мельников, ни Кокорин, ни Мамаев в настоящий момент не имеют никаких жалоб или претензий, передает РИА "Новости".

Напомним, 8 октября игрок "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев учинили в центре Москвы драку с водителем одной из телеведущих, а затем в кафе жестоко избили руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.