Жители Кургана сбросили пианино с девятого этажа, оно упало на иномарку

В минувший четверг, 11 октября, в Кургане из окна девятого этажа выбросили пианино. Согласно последней информации очевидцев случившегося, музыкальный инструмент рухнул прямо на автомобиль.

Инцидент произошел в пятом микрорайоне Заозерного, когда иномарка ехала вдоль дома. Известно, что в результате данного происшествия никто не пострадал, однако местные жители были возмущены.

Как сообщает URA.RU, люди часто ходят по дороге, на которую упало пианино, вследствие чего тяжелый предмет мог покалечить или вовсе убить кого-то.

В региональном управлении ГИБДД заявили, что сообщений об этом происшествии им не поступало.