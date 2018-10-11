В Петербурге в деревянной часовне XIX века произошел пожар

Минувшей ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Горела деревянная часовня, построенная во второй половине XIX века, являющаяся памятником архитектуры местного значения.

«11 октября в 03.10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Лермонтова, 30. Обгорела внешняя сторона стены деревянной часовни на площади 15 кв м. В 05.20 пожар был ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Часовня в честь святой равноапостольной царицы Тамары была построена во второй половине XIX века при Удельной больнице. Деревянное здание пережило Великую Отечественную войну. В начале XXI века часовня была отреставрирована, сообщает РИА Новости.