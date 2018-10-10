ДТП в Подмосковье: на трассе М-10 столкнулись шесть автомобилей

Два человека пострадали в среду, 10 октября, в результате аварии с участием пяти машин в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Массовое ДТП произошло на 65-м километре Ленинградского шоссе. Столкнулись маршрутный микроавтобус, перевозивший пассажиров, и пять легковых автомобилей.

Движение транспорта на месте ЧП затруднено. К ликвидации последствий столкновения привлечены 13 человек и 5 единиц техники. О причинах аварии пока не сообщается.