ДТП в Подмосковье: на трассе М-10 столкнулись шесть автомобилей
10 октября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Два человека пострадали в среду, 10 октября, в результате аварии с участием пяти машин в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Массовое ДТП произошло на 65-м километре Ленинградского шоссе. Столкнулись маршрутный микроавтобус, перевозивший пассажиров, и пять легковых автомобилей.
Движение транспорта на месте ЧП затруднено. К ликвидации последствий столкновения привлечены 13 человек и 5 единиц техники. О причинах аварии пока не сообщается.
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