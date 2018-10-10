Жители Псковской области были оштрафованы за сбор клюквы

На днях в Псковской области местных жителей оштрафовали за сбор клюквы. Согласно последней информации осведомленных источников, нарушители были привлечены к административной ответственности.

Оказалось, что люди собирали клюкву на территории Полистовского заповедника при помощи комбайнов. Государственные инспекторы смогли обнаружить пути проникновения граждан на территорию благодаря фотоловушкам. Как сообщает Псковская лента новостей, впоследствии была задержана группа из шести человек.

Уточняется, что задержанные успели собрать лишь три килограмма клюквы – значительный ущерб заповеднику нанесен не был. Сумма штрафа не приводится.