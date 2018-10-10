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Шоумен Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором
10 октября 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский шоумен и музыкант Стас Барецкий попал в дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.
Отечественный автомобиль Барецкого врезался в трактор, вследствие чего артист получил переломы ноги и нескольких ребер. Как сообщает портал "Невские новости", мужчину незамедлительно отвезли в медицинское учреждение, расположенное на улице Костюшко.
Очевидцы аварии сообщили, что Стаса Барецкого, который является весьма корпулентным мужчиной, пришлось буквально извлекать из разбитой машины.
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