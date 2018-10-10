Шоумен Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором

Известный российский шоумен и музыкант Стас Барецкий попал в дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

Отечественный автомобиль Барецкого врезался в трактор, вследствие чего артист получил переломы ноги и нескольких ребер. Как сообщает портал "Невские новости", мужчину незамедлительно отвезли в медицинское учреждение, расположенное на улице Костюшко.

Очевидцы аварии сообщили, что Стаса Барецкого, который является весьма корпулентным мужчиной, пришлось буквально извлекать из разбитой машины.