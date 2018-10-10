Кокорин ответил на вопрос пранкера о своих делах: сижу ровно
10 октября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 10 октября, стало известно, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который оказался в эпицентре скандала, позвонил пранкер. Согласно последней информации, футболист ответил на звонок.
В телефонной беседе с пранкером Vovan222prank спортсмен был краток. Собеседник поприветствовал Кокорина и спросил: "Ну что?". Как сообщает РИА "Новости", Александр на это ответил: "Да ничего, сижу ровно".
Напомним ранее стало известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вступили сразу в два конфликта в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали водитель ведущей Первого канала и глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.
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