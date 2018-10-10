Кокорин и Мамаев могут сегодня явиться к следователю ГСУ полиции Москвы

Сегодня футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут явиться к следователю в Главное следственное управление московской полиции. Эти данные предоставил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать российские спортсмены, передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Уточняется, что утром 8 октября произошел первый конфликт, в котором якобы участвовали Мамаев и Кокорин. Тогда было совершено нападение на водителя иномарки у гостиницы "Пекин". Второй инцидент случился в кафе на Большой Никитской улице – там футболисты, как предполагается, избили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака.