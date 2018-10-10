Два жителя Петербурга скончались после отравления неизвестным веществом
10 октября 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший вторник, 9 октября, в Санкт-Петербурге скончались двое мужчин. Согласно последней информации осведомленных источников, оба человека отравились неустановленным веществом.
Тела мужчин 1985 и 1982 годов рождения были найдены на проспекте Стачек. В пресс-службе Следственного комитета Северной столицы уточнили, что предварительной причиной кончины петербуржцев является отравление, однако название вещества к настоящему моменту не установлено.
Как уточняет "Росбалт", по факту случившегося проводится доследственная проверка. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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