Два жителя Петербурга скончались после отравления неизвестным веществом

В минувший вторник, 9 октября, в Санкт-Петербурге скончались двое мужчин. Согласно последней информации осведомленных источников, оба человека отравились неустановленным веществом.

Тела мужчин 1985 и 1982 годов рождения были найдены на проспекте Стачек. В пресс-службе Следственного комитета Северной столицы уточнили, что предварительной причиной кончины петербуржцев является отравление, однако название вещества к настоящему моменту не установлено.

Как уточняет "Росбалт", по факту случившегося проводится доследственная проверка. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.