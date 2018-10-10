Названа вероятная причина инцидента с самолетом в Якутстке

Утром в среду, 10 октября, стала известна возможная причина инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Якутске. Воздушное судно после посадки съехало с полосы, вследствие чего у него сломались шасси.

Источник в комиссии по расследованию данного инцидента отметил, что самолет авиакомпании "Якутия" мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ее неудовлетворительного состояния. Не исключено, что поверхность ВПП обледенела, а также имело место несоответствие коэффициентов сцепления с теми значениями, которые были переданы экипажу летательного аппарата, передает РИА "Новости".

В пресс-службе АО "ГСС" уточнили, что причинами инцидента с самолетом SSJ100 в аэропорту Якутска, по предварительным данным, стали внешние факторы. Производитель самолета намерен оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании случившегося.

Напомним, происшествие случилось накануне вечером. На борту находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.