В аэропорту Якутска за пределы полосы выкатился самолет SSJ100

Вечером во вторник в аэропорту Якутска за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия". Из-за случившегося у воздушного судна сломалось шасси.

Известно, что инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из Улан-Удэ. В момент происшествия на борту находились 87 пассажиров, а также пять членов экипажа – никто из них не пострадал, передает РИА "Новости".

Впоследствии аэропорт Якутска был временно закрыт, а ближайшие рейсы было решено перенаправить в авиагавань, расположенную в поселке Чульман Нерюнгринского района.

В настоящий момент аэропорт вновь открыт. Специалисты устанавливают причину случившегося.

