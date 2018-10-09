Больная диабетом жительница Саратова умерла из-за отсутствия льготных лекарств

В Саратове женщина, больная сахарным диабетом, скончалась из-за того, что врачи одной из местных поликлиник в течение практически полугода не выписывали ей льготные лекарственные препараты.

В прокуратуре области отметили, что лекарства 28-летней пациентке не выписывались из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и их отсутствием в аптеках. Известно также, что аукцион на поставку препаратов, который был объявлен в мае 2018 года, был признан несостоявшимся. Повторные торги были проведены через месяц, поэтому госконтракт заключили лишь в августе.

Как уточняет РИА "Новости", из-за отсутствия необходимых лекарств и ненадлежащего осмотра медиками у женщины возникли осложнения, вследствие чего она скончалась.

Сотрудники прокуратуры требуют привлечь к уголовной ответственности всех виновных. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".