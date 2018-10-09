Вооруженный преступник ограбил салон связи на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы вооруженный преступник ограбил салон связи. Соответствующую информацию вечером во вторник, 9 октября, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Ограбление произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 2/22. Согласно последним данным, мужчина, вооруженный предметом, который был похож на пистолет, ворвался в салон связи и вынес из помещения крупную сумму, передает ТАСС.

Сообщений о пострадавших в результате случившегося пока не поступало. Полиция в настоящий момент устанавливает точную сумму ущерба и разыскивает грабителя. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия.