На "красной ветке" московского метро произошел сбой
9 октября 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером во вторник, 9 октября, произошел сбой. Данную информацию предоставили ранее сегодня в пресс-службе столичной подземки.
Согласно последним сообщениям сотрудников пресс-службы московского метро, интервалы движения поездов на "красной ветке" были увеличены по техническим причинам. Что именно случилось в поземке города, к настоящему моменту не сообщается, передает ТАСС.
Известно, что сейчас движение на Сокольнической линии метрополитена полностью введено в график. Составы следуют без опозданий.
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