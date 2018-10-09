На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером во вторник, 9 октября, произошел сбой. Данную информацию предоставили ранее сегодня в пресс-службе столичной подземки.

Согласно последним сообщениям сотрудников пресс-службы московского метро, интервалы движения поездов на "красной ветке" были увеличены по техническим причинам. Что именно случилось в поземке города, к настоящему моменту не сообщается, передает ТАСС.

Известно, что сейчас движение на Сокольнической линии метрополитена полностью введено в график. Составы следуют без опозданий.