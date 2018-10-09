Водитель троллейбуса, сбившего людей в Орле, объяснила причину аварии
9 октября 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель троллейбуса, которая протаранила толпу на остановке в Орле, объяснила причину случившегося. Ранее сегодня стало известно, что в результате аварии погибли три человека, а пострадали еще два.
Женщина-водитель в беседе со следователем сообщила, что подъехала к бордюру и хотела притормозить, однако педаль внезапно провалилась. После этого она внезапно включилась вновь, однако наезд на пешеходов уже был совершен, говорится на канале СК РФ в YouTube.
Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить, кто именно виноват в гибели людей.
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