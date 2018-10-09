Второй за сутки мост обрушился в России

На территории России за текущие сутки обрушился уже второй мост. Согласно последней информации источников, в Мордовии рухнула железобетонная конструкция, соединяющая села Дубенки и Ардатово.

В МЧС республики отметили, что двухполосный автомобильный мост обрушился в 13:25 по местному времени. Теперь автомобилистам придется проезжать дополнительные пятнадцать километров, чтобы попасть в вышеуказанные населенные пункты. Как уточняет "Росбалт", инцидент произошел из-за проезда грузовика, вес которого превышал допустимую норму.

Ранее сегодня в городе Свободный Амурской области из-за грузовой машины рухнул виадук над железнодорожными путями. Водитель транспортного средства пострадал.