Второй за сутки мост обрушился в России
9 октября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
На территории России за текущие сутки обрушился уже второй мост. Согласно последней информации источников, в Мордовии рухнула железобетонная конструкция, соединяющая села Дубенки и Ардатово.
В МЧС республики отметили, что двухполосный автомобильный мост обрушился в 13:25 по местному времени. Теперь автомобилистам придется проезжать дополнительные пятнадцать километров, чтобы попасть в вышеуказанные населенные пункты. Как уточняет "Росбалт", инцидент произошел из-за проезда грузовика, вес которого превышал допустимую норму.
Ранее сегодня в городе Свободный Амурской области из-за грузовой машины рухнул виадук над железнодорожными путями. Водитель транспортного средства пострадал.
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