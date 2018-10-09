//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В Сети угрожают убийством участнице музыкального шоу из-за излишней полноты
- Актриса Наталья Кудряшова: "Мне интереснее режиссура"
- Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
- В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Источник о ДТП в Орле: под колесами троллейбуса находится несовершеннолетний
9 октября 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером во вторник появились подробности ДТП с участием троллейбуса в Орле. Ранее стало известно, что транспортное средство протаранило толпу пешеходов, вследствие чего погибли три человека.
Представитель федеральной ГИБДД отметил, что за рулем троллейбуса в момент аварии находилась женщина. В какой-то момент она совершила наезд на остановку, где стояли люди. Три человека, среди которых двое несовершеннолетних, скончались на месте. Среди пострадавших также есть подросток.
Как уточняет РИА "Новости", один из погибших по-прежнему остается под колесами транспортного средства. Погибшему нет 18 лет. Водитель сейчас пребывает в шоковом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Новости Гнездо.ру
Использование карт иностранных банков власти возьмут под свой контроль
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Криминал
Опубликовано видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей
В Сети угрожают убийством участнице музыкального шоу из-за излишней полноты
//Новости партнеров
//Наука
Ученые создали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту
//Общество
Стало известно, что Путину подарили на Ставрополье в честь дня рождения
//В мире
Житель Китая неделю не замечал в своей голове пятисантиметровый гвоздь
//В мире
Как изменится курс доллара и евро на среду, 10 октября
//Новости СМИ2
Источник о ДТП в Орле: под колесами троллейбуса находится несовершеннолетний
Российская Премьер-Лига о Мамаеве и Кокорине: хулиганам не место в футболе
//В мире
В Израиле крушение Ил-20 назвали испытанием отношений с Россией на прочность
//Новости Redtram
//Общество
Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ
//Общество
Как отличить фейковую информацию от реальной, когда дело касается детей?
//В мире
//Общество
Эксперт: "Пока нет эффективного способа уборки космического мусора"
//Общество
Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста
//Общество
Журова предложила свой вариант привлечения работников к здоровому образу жизни
Новак: твиты Трампа расшатывают ситуацию на мировом рынке нефти
//Общество
Эксперт: Странно, что Кудрин заговорил о бедности не как либерал
//Общество
Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе
//Общество
В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах, как в Европе
//Общество
В этом год в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это рекордный показатель