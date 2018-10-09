Источник о ДТП в Орле: под колесами троллейбуса находится несовершеннолетний

Вечером во вторник появились подробности ДТП с участием троллейбуса в Орле. Ранее стало известно, что транспортное средство протаранило толпу пешеходов, вследствие чего погибли три человека.

Представитель федеральной ГИБДД отметил, что за рулем троллейбуса в момент аварии находилась женщина. В какой-то момент она совершила наезд на остановку, где стояли люди. Три человека, среди которых двое несовершеннолетних, скончались на месте. Среди пострадавших также есть подросток.

Как уточняет РИА "Новости", один из погибших по-прежнему остается под колесами транспортного средства. Погибшему нет 18 лет. Водитель сейчас пребывает в шоковом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.