Российская Премьер-Лига о Мамаеве и Кокорине: хулиганам не место в футболе
9 октября 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Российской Премьер-Лиге днем во вторник, 9 октября, сделали официальное заявление в связи со скандальным инцидентом, в котором принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Согласно последней информации, Российская Премьер-Лига возмущена случившимся и осуждает спортсменов за их хулиганское поведение. Как уточняет "Свободная пресса", поступок Мамаева и Кокорина порочит честь ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", а также российского футбола в целом.
В заявлении уточняется, что виновные должны быть наказаны, поскольку спортсменам, которые ведут себя подобным образом, "не место в футболе".
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