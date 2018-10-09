Российская Премьер-Лига о Мамаеве и Кокорине: хулиганам не место в футболе

В Российской Премьер-Лиге днем во вторник, 9 октября, сделали официальное заявление в связи со скандальным инцидентом, в котором принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Согласно последней информации, Российская Премьер-Лига возмущена случившимся и осуждает спортсменов за их хулиганское поведение. Как уточняет "Свободная пресса", поступок Мамаева и Кокорина порочит честь ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", а также российского футбола в целом.

В заявлении уточняется, что виновные должны быть наказаны, поскольку спортсменам, которые ведут себя подобным образом, "не место в футболе".