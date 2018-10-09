Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе
9 октября 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
К новому взрыву на военном складе под Черниговом на Украине привело отсутствие реакции властей страны на ранее произошедшие инциденты, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Как отметила политик, "военные склады взрываются регулярно и по всей территории". Причиной инцидента под Черниговом по мнению Тимошенко может быть как российская диверсия, так и "собственная бесхозяйственность и халатность".
Это уже пятый подобный инцидент на Украине с 2014 года.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес