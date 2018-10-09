Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе

К новому взрыву на военном складе под Черниговом на Украине привело отсутствие реакции властей страны на ранее произошедшие инциденты, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Нардеп назвал генерала Муженко "отцом" пожара на складе снарядов под Черниговом

Как отметила политик, "военные склады взрываются регулярно и по всей территории". Причиной инцидента под Черниговом по мнению Тимошенко может быть как российская диверсия, так и "собственная бесхозяйственность и халатность".

Это уже пятый подобный инцидент на Украине с 2014 года.