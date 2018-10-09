В Мурманске погиб актер Алексей Гудин

В Мурманске погиб ведущий актер театра Северного флота Алексей Гудин. Артисту было 39 лет. Тело Гудина обнаружили на проспекте Героев-североморцев, около дома, в котором жил актер. О гибели Алексея Гудина сообщила главный администратор театра Елена Сметанкина.

Причины смерти актера пока не называется. Ведется следствие, - сообщает "Российская газета". По некоторым данным, Гудин выпал из окна своей квартиры.

У Алексея Гудина была главная роль в премьерном спектакле театра. В связи со смертью артиста запланированные спектакли "Пигмалион" отменены. Премьера переносится на неопределенный срок, а открытие 84-го театрального сезона - на 20 октября. Репертуарный план театра на октябрь будет скорректирован.

Алексей Гудин служил в Драматическом театре Северного флота с 1996 года, 22 года. Указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2018 года актер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.