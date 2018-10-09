СМИ: Дмитрий Назаров сбил человека в Москве

Актер, телеведущий, звезда комедийного сериала "Кухня" Дмитрий Назаров ночью сегодня человека на Варшавском шоссе в Москве. Травмы в результате аварии получил 29-летний мужчина.

Официально информация не подтверждена. Но в распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места ДТП. Сообщается, что пострадавший мужчина был пьян и перебегал дорогу в неположенном месте. Медики диагностировали у него перелом костей предплечья.