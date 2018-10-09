Видео, как в Амурской области на Транссиб рухнул мост
9 октября 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Свободный 2 пролета виадука обрушились на железнодорожные пути. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Амурской области. Пострадал водитель грузовика, который ехал по мосту в момент обрушения.
Инцидент произошел 9 октября около 11 часов по местному времени. На место выехали экстренные службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим «чрезвычайной ситуации». Часть Свободного оказалась отрезанной от «материка». Забайкальская железная дорога сообщила, что движение поездов временно приостановлено. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин срочно выехали на место происшествия.
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