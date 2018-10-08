ДТП с 20 погибшими в Нью-Йорке: у водителя лимузина не было прав

Водитель лимузина, который разбился в американском штате Нью-Йорк, не имел соответствующих водительских прав. А лимузин находился в ненадлежащем техническом состоянии.

Напомним, лимузин после столкновения с другим авто на большой скорости вылетел на расположенный рядом паркинг, где находились десятки людей. Все ехавшие в лимузине 18 человек, включая водителя, погибли. Еще двое пешеходов были сбиты на парковке и также скончались. Водитель свадебного лимузина, как выяснилось, не имел необходимой водительской лицензии.

В сентябре проходил технический осмотр лимузина, состояние машины не было признано удовлетворительным, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. Власти штата работают над тем, чтобы приостановить работы компании Prestige Limo, которая сдает лимузины в аренду.