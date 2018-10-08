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Угроза взрыва в здании арбитражного суда в Москве не подтвердилась
8 октября 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты не обнаружили взрывных устройств в ранее эвакуированном здании Девятого арбитражного апелляционного суда в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
Кинологи и саперы тщательно обследовали все помещения здания, расположенного по адресу проезд Соломенной Сторожки, дом 12, и не нашли никаких подозрительных предметов, передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщали АН, посетителей и работников Девятого арбитражного апелляционного суда в понедельник, 8 октября, экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
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