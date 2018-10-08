Угроза взрыва в здании арбитражного суда в Москве не подтвердилась

Специалисты не обнаружили взрывных устройств в ранее эвакуированном здании Девятого арбитражного апелляционного суда в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах города. Из арбитражного апелляционного суда в Москве эвакуировали людей

Кинологи и саперы тщательно обследовали все помещения здания, расположенного по адресу проезд Соломенной Сторожки, дом 12, и не нашли никаких подозрительных предметов, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщали АН, посетителей и работников Девятого арбитражного апелляционного суда в понедельник, 8 октября, экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе.