ЧП произошло на пороховом заводе в Перми, есть жертвы
8 октября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" произошел хлопок газового баллона без последующего горения. В результате инцидента один человек погиб, еще двоих госпитализировали.
Рабочие, пострадавшие в результате взрыва газового баллона и доставленные в больницу, скончались на операционном столе, несмотря на многочасовые усилия медиков.
Одному из мужчин было 25 лет, другому 33 года. В связи с этим, число погибших увеличилось до трех. Все пострадавшие погибли от травм, несовместимых с жизнью.
По одной из версий, причиной ЧП стал неисправный кислородный баллон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах).
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