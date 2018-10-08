ЧП произошло на пороховом заводе в Перми, есть жертвы

В понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" произошел хлопок газового баллона без последующего горения. В результате инцидента один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

Рабочие, пострадавшие в результате взрыва газового баллона и доставленные в больницу, скончались на операционном столе, несмотря на многочасовые усилия медиков.

Одному из мужчин было 25 лет, другому 33 года. В связи с этим, число погибших увеличилось до трех. Все пострадавшие погибли от травм, несовместимых с жизнью.

По одной из версий, причиной ЧП стал неисправный кислородный баллон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах).