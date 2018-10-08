Из арбитражного апелляционного суда в Москве эвакуировали людей

Посетителей и работников Девятого арбитражного апелляционного суда в понедельник, 8 октября, эвакуировали из здания из-за сообщения о бомбе. В настоящий момент на месте работают кинологи.

В МЧС поступил анонимный звонок с информацией об угрозе взрыва, пишет РИА Новости. К зданию, расположенному по адресу проезд Соломенной Сторожки, дом 12, стянуты экстренные службы.

По некоторым данным, эвакуировано порядка 600 человек. Судебные заседания и слушания перенесены на более поздний срок, информацию об этом разместят на сайте учреждения.