Пожар на строительном рынке в Реутове ликвидирован

В подмосковном Реутове утром в понедельник, 8 октября, удалось полностью ликвидировать пожар на строительном рынке. Ранее сообщалось, что пламя охватило площадь не менее 450 квадратных метров.

Представитель регионального главка МЧС РФ отметил, что полная ликвидация пожара была объявлена в 08:57 по московскому времени, передает РИА "Новости". В тушении пламени сегодня принимали участие 82 человека и 25 единиц техники.

Напомним, сообщение о возникновении пламени на Шоссе Энтузиастов в Реутове поступило сегодня в 02:40. Через час пожару был присвоен повышенный ранг №2. К настоящему моменту данных о пострадавших или погибших в ходе возгорания на строительном рынке не поступало.