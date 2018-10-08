В Челябинске в результате ДТП дотла сгорели маршрутка и автомобиль

Рано утром в понедельник, 8 октября, в Челябинске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. В результате столкновения две машины загорелись, вследствие чего пострадал человек.

В управлении ГИБДД по региону отметили, что авария случилась на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда. Известно, что водитель маршрутки повернул налево, хотя должен был пропустить легковой автомобиль. Огонь сначала пытались потушить своими силами, однако впоследствии было решено вызвать МЧС. Как сообщает URA.RU, к моменту прибытия спасателей оба транспортных средства выгорели дотла.

Согласно последним данным, пострадал владелец легковушки 1955 года рождения. Его травмы, однако, не являются серьезными. В момент аварии пассажиров в салоне маршрутки не было.