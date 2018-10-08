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В Челябинске в результате ДТП дотла сгорели маршрутка и автомобиль

8 октября 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске в результате ДТП дотла сгорели маршрутка и автомобиль
фото: pixabay.com

Рано утром в понедельник, 8 октября, в Челябинске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. В результате столкновения две машины загорелись, вследствие чего пострадал человек.

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В управлении ГИБДД по региону отметили, что авария случилась на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда. Известно, что водитель маршрутки повернул налево, хотя должен был пропустить легковой автомобиль. Огонь сначала пытались потушить своими силами, однако впоследствии было решено вызвать МЧС. Как сообщает URA.RU, к моменту прибытия спасателей оба транспортных средства выгорели дотла.

Согласно последним данным, пострадал владелец легковушки 1955 года рождения. Его травмы, однако, не являются серьезными. В момент аварии пассажиров в салоне маршрутки не было.

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