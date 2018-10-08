Пожар вспыхнул на строительном рынке в Подмосковье

На строительном рынке в Подмосковье вспыхнул пожар на площади 450 квадратных метров. В управлении МЧС по Московской области уточнили, что строение расположено на Шоссе Энтузиастов в Реутове.

Сообщение о возгорании поступило в 02.40, а уже к 03.10 пожару был присвоен второй ранг. Уточняется, что в 6.40 специалистам удалось локализовать пламя на площади 450 квадратных метров.

Согласно информации РИА "Новости", возгорание случилось в двух-трехэтажном здании, расположенном на территории строительного рынка. В тушении пожара принимали участие 82 человека, а также 25 единиц техники. Информации о пострадавших в ходе случившегося пока нет.