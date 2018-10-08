В Иркутске трамвай насмерть сбил первоклассника

В Иркутске в понедельник, 8 октября, трамвай насмерть сбил ученика первого класса одной из местных школ. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили в региональном управлении МВД.

Авария случилась около 7.20 по местному времени (2.30 по Москве) на пересечении улиц Ушаковская и Напольная областного центра.

Как отмечает РИА "Новости", восьмилетний ребенок вышел из трамвая и начал обходить его с передней стороны. В этот момент транспортное средство начало движение и совершило наезд на мальчика.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, а также члены следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.