В Иркутске трамвай насмерть сбил первоклассника
8 октября 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске в понедельник, 8 октября, трамвай насмерть сбил ученика первого класса одной из местных школ. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили в региональном управлении МВД.
Авария случилась около 7.20 по местному времени (2.30 по Москве) на пересечении улиц Ушаковская и Напольная областного центра.
Как отмечает РИА "Новости", восьмилетний ребенок вышел из трамвая и начал обходить его с передней стороны. В этот момент транспортное средство начало движение и совершило наезд на мальчика.
В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, а также члены следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
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