В фитнес-клубе на западе Москвы‍ вспыхнул пожар

В воскресенье, 7 октября, в фитнес-клубе в Можайском районе на западе Москвы вспыхнул пожар. Возгорание произошло в парилке, площадь которой составляет два квадратных метра.

Десять человек эвакуировались из четырехэтажного здания-пристройки дома №2 по Можайскому шоссе самостоятельно, не дожидаясь прибытия пожарных расчетов.

В столичном управлении МЧС России заявили, что на место оперативно прибыли экстренные спецслужбы, возгорание было оперативно потушено пожарными, передает Агентство Москва.