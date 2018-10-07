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В фитнес-клубе на западе Москвы вспыхнул пожар
7 октября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 7 октября, в фитнес-клубе в Можайском районе на западе Москвы вспыхнул пожар. Возгорание произошло в парилке, площадь которой составляет два квадратных метра.
Десять человек эвакуировались из четырехэтажного здания-пристройки дома №2 по Можайскому шоссе самостоятельно, не дожидаясь прибытия пожарных расчетов.
В столичном управлении МЧС России заявили, что на место оперативно прибыли экстренные спецслужбы, возгорание было оперативно потушено пожарными, передает Агентство Москва.
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