В Кишиневе после взрыва частично обрушился жилой дом, есть жертвы
7 октября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на воскресенье в столице Молдавии в одном из жилых многоквартирных домов прогремел взрыв, приведший к обрушению перекрытий на нескольких этажах. На месте все еще работают спасатели.
Взрыв произошел в 21-этажном многоквартирном доме в районе 15-16го этажей. В результате произошло обрушение перекрытий. На место экстренно прибыли спасательные службы района.
По неподтвержденным данным, в результате ЧП погибли три человека, среди которых один ребенок. Один из спасателей в ходе разбора завалов получил травмы и был госпитализирован.
Точное количество погибших и пострадавших не называется, так как пожарные и спасатели все еще продолжают работы на месте инцидента: под завалами могут оставаться люди.
Видео с места трагедии опубликовано пользователем SPCSE al MAI.
Видео с места трагедии опубликовано на YouTube пользователем SPCSE al MAI.
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