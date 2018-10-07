В Кишиневе после взрыва‍ частично обрушился жилой дом, есть жертвы

В ночь на воскресенье в столице Молдавии в одном из жилых многоквартирных домов прогремел взрыв, приведший к обрушению перекрытий на нескольких этажах. На месте все еще работают спасатели.

Взрыв произошел в 21-этажном многоквартирном доме в районе 15-16го этажей. В результате произошло обрушение перекрытий. На место экстренно прибыли спасательные службы района.

По неподтвержденным данным, в результате ЧП погибли три человека, среди которых один ребенок. Один из спасателей в ходе разбора завалов получил травмы и был госпитализирован.

Точное количество погибших и пострадавших не называется, так как пожарные и спасатели все еще продолжают работы на месте инцидента: под завалами могут оставаться люди.

Видео с места трагедии опубликовано пользователем SPCSE al MAI.

Видео с места трагедии опубликовано на YouTube пользователем SPCSE al MAI.