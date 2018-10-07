В колонии строгого режима под Омском произошла массовая драка

Заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге. Об этом сообщили в областном управлении ФСИН.

Есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь. Потасовку остановили без применения физической силы. Причина возникновения конфликта пока не очень ясна. Сайт ведомства гласит, что вечером 6 октября в исправительной колонии № 6 "группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновению положительно настроенных осужденных, в результате чего завязалась драка".

В колонии в настоящий момент работают сотрудники прокуратуры.