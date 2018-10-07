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На учениях НАТО в Литве погиб немецкий военный

7 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

На учениях НАТО в Литве погиб немецкий военный
globallookpress.com

Военнослужащий Германии из сводного батальона НАТО погиб на учениях на полигоне в литовском Пабраде, говорится в заявлении литовского Министерства обороны. Солдат погиб при столкновении его танка с деревом.

Военнослужащий получил травму головы и скончался на месте. Немецкая сторона инициировала проверку по факту гибели солдата.

В Литве в настоящее время служат около 1,2 тысяч офицеров из Германии, Бельгии, Люксембурга, Исландии и других стран.

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