На учениях НАТО в Литве погиб немецкий военный

Военнослужащий Германии из сводного батальона НАТО погиб на учениях на полигоне в литовском Пабраде, говорится в заявлении литовского Министерства обороны. Солдат погиб при столкновении его танка с деревом.

Военнослужащий получил травму головы и скончался на месте. Немецкая сторона инициировала проверку по факту гибели солдата.

В Литве в настоящее время служат около 1,2 тысяч офицеров из Германии, Бельгии, Люксембурга, Исландии и других стран.