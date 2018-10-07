В одном из жилых домов Кишинева прогремел взрыв, трое погибших

Взрыв в многоквартирном 20-этажном доме в Кишиневе произошел в субботу вечером. Сначала нашли тела двух человек, позднее число жертв увеличилось: в больнице скончался мужчина.

Семь человек пострадали, разрушены несколько квартир. Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв газового баллона, его части обнаружены на 16 этаже.

Территория вокруг дома оцеплена, движение транспорта частично перекрыто. Двадцатиэтажный дом полностью обесточили, жители эвакуированы.