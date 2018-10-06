В Москве из-за пожара эвакуирован институт законодательства‍

В Москве произошел пожар в Институте законодательства при правительстве России. Очаг возгорания находился в подвале здания, пожар сопровождался сильным задымлением. Людей срочно эвакуировали.

"Произошел пожар в здании Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ на Большой Черемушкинской", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По данным агентства, из здания было выведено порядка 50 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано. В пресс-службе МЧС уточнили, что его площадь составила 3 кв. метра.