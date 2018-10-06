Под Краснодаром товарный поезд насмерть сбил двух мужчин

В субботу, 6 октября, двое мужчин погибли в Краснодарском крае, попав под колеса грузового поезда. Они были родственниками: отец и сын 1946 и 1976 года рождения соответственно.

ЧП произошло на перегоне Тоннельная-Баканская. По словам машинистов, мужчины шли вдоль железнодорожных путей, им подавались звуковые и световые сигналы, после чего было применено экстренное торможение.

К сожалению, трагедии избежать не удалось. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины, по которым отец и сын не реагировали на сигналы машинистов, устанавливаются.