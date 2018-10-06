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Под Краснодаром товарный поезд насмерть сбил двух мужчин
6 октября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 6 октября, двое мужчин погибли в Краснодарском крае, попав под колеса грузового поезда. Они были родственниками: отец и сын 1946 и 1976 года рождения соответственно.
ЧП произошло на перегоне Тоннельная-Баканская. По словам машинистов, мужчины шли вдоль железнодорожных путей, им подавались звуковые и световые сигналы, после чего было применено экстренное торможение.
К сожалению, трагедии избежать не удалось. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины, по которым отец и сын не реагировали на сигналы машинистов, устанавливаются.
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