Под Иркутском на железной дороге из-за камнепада погиб рабочий
6 октября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Рабочий погиб при проведении восстановительных работ после схода камней на Кругобайкальской железной дороге. Инцидент произошел в Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС России.
В результате камнепада в пятницу, 5 октября, произошло повреждение железнодорожного пути участка КБЖД. Во время восстановительных работ путей смертельные травмы получил один из рабочих.
Мужчина обследовал склон на предмет угрозы повторного обвала и попал под падающие камни. Сообщается также, что еще один работник также пострадал, получив, однако, незначительные повреждения.
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