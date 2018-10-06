Под Иркутском на железной дороге из-за камнепада погиб рабочий

Рабочий погиб при проведении восстановительных работ после схода камней на Кругобайкальской железной дороге. Инцидент произошел в Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

В результате камнепада в пятницу, 5 октября, произошло повреждение железнодорожного пути участка КБЖД. Во время восстановительных работ путей смертельные травмы получил один из рабочих.

Мужчина обследовал склон на предмет угрозы повторного обвала и попал под падающие камни. Сообщается также, что еще один работник также пострадал, получив, однако, незначительные повреждения.