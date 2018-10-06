Россиянин пробил себе череп ножом, «чтобы голова дышала». И он живой

Случайные прохожие обнаружили в поле в Ростовской области в российском Донецке сидящего мужчину, у которого из головы торчал нож. Информация подтверждена в пресс-службе регионального МВД.

Мужчина при этом находился в сознании и разговаривал. Парень сообщил полицейским, что у него не дышит нос, поэтому он сам пробил себе череп, «чтобы голова дышала». Потом он попросил все же вытащить нож, так как тот начал причинять ему неудобства.

Мужчина родился в Донецке (Украина), но имеет российское гражданство. Он состоит на учете у психиатра.