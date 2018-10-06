Россиянин пробил себе череп ножом, «чтобы голова дышала». И он живой
6 октября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Случайные прохожие обнаружили в поле в Ростовской области в российском Донецке сидящего мужчину, у которого из головы торчал нож. Информация подтверждена в пресс-службе регионального МВД.
Мужчина при этом находился в сознании и разговаривал. Парень сообщил полицейским, что у него не дышит нос, поэтому он сам пробил себе череп, «чтобы голова дышала». Потом он попросил все же вытащить нож, так как тот начал причинять ему неудобства.
Мужчина родился в Донецке (Украина), но имеет российское гражданство. Он состоит на учете у психиатра.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес