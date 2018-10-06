Пьяный пациент сломал нос девушке-фельдшеру «скорой» в Москве

Очень нетрезвый мужчина в столице совершил нападение на девушку-фельдшера скорой помощи, прибывшей на вызов, Инцидент случился в ночь на субботу на Лесной улице, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Упав у себя дома и ударив сильно голову, мужчина вызвал "скорую". Когда его положили на носилки, он притворился спящим. Медицинский работник склонилась над ним, чтобы забинтовать голову, как вдруг пострадавший начал ее избивать. У девушки сломан нос помимо ушибов. Угомонить дебошира смог водитель "скорой".