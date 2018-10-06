Экс-главу Евротоннеля сбросили на рельсы в лондонском метро. Опубликовано видео

В метро британской столицы мужчина столкнул на рельсы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля. Видео инцидента с камер наблюдения размещено на официальном YouTube-канале транспортной полиции.

Мужчина был спасен за минуту до прибытия состава. У Мальпаса перелом таза и ушиб головы.

Злоумышленник - 46-летний Пол Кроссли, он шизофреник. Свой поступок он объяснил тем, что не выспался.