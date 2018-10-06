Москвичка, гуляя с собакой, смогла дать отпор насильнику

Жительница Москвы, гулявшая со своей собакой вечером 4 октября в районе улицы Профсоюзная, дала отпор напавшему на нее насильнику. Он сбежал от нее в лес. Но девушка на этом не успокоилась и пошла в отделение полиции.

Незнакомый мужчина около строительного колледжа попытался снять с 26-летней девушки джинсы и, очевидно, что на этом он бы не остановился, если бы не храбрость жертвы. Нападавший был одет в темно-синюю парку с капюшоном и темные штаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.