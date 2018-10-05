Мигранты дрались сегодня в метро

В московском метрополитене сегодня на станции "Савеловская" произошла потасовка. Очевидцы сообщили, что участники драки разбили несколько плафонов на эскалаторе, несколько человек получили травмы.

Два драчуна доставлены стражами порядка, дежурившими на станции, в отдел полиции для разбирательств. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Причины конфликта неизвестны. Как рассказывают очевидцы, участники потасовки говорили с кавказским акцентом.