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Мигранты дрались сегодня в метро
5 октября 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
В московском метрополитене сегодня на станции "Савеловская" произошла потасовка. Очевидцы сообщили, что участники драки разбили несколько плафонов на эскалаторе, несколько человек получили травмы.
Два драчуна доставлены стражами порядка, дежурившими на станции, в отдел полиции для разбирательств. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Причины конфликта неизвестны. Как рассказывают очевидцы, участники потасовки говорили с кавказским акцентом.
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