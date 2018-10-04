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В кортеж президента Польши врезался мальчик на самокате
4 октября 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Кортеж польского президента Анджея Дуды при въезде в город Освенцим столкнулся с девятилетним мальчиком, который ехал по улице на самокате. Ребенок протаранил бок третьему в строю автомобилю.
Президент Польши тут же велел остановиться, подбежал к мальчику. Он не пострадал, но ему на всякий случай вызвали "скорую", передает радиостанция RMF FM. Представители президента связались с родителями ребенка.
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