Под Костромой упал вертолёт

Около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области сегодня вечером упал вертолет. Предполагается, что на его борту находились охотники. Сотрудники МЧС добираются до прдполагаемого места крушения.

Выясняются причины и обстоятельства авиакатастрофы. Когда спасатели доберутся до места - неизвестно, поскольку им придется преодолеть 40 километров по лесу и бездорожью. Ситуация находится на личном контроле губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Как пишут местные СМИ, вертолет разрешения на вылет не имел.