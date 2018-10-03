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Под Костромой упал вертолёт
3 октября 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области сегодня вечером упал вертолет. Предполагается, что на его борту находились охотники. Сотрудники МЧС добираются до прдполагаемого места крушения.
Выясняются причины и обстоятельства авиакатастрофы. Когда спасатели доберутся до места - неизвестно, поскольку им придется преодолеть 40 километров по лесу и бездорожью. Ситуация находится на личном контроле губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Как пишут местные СМИ, вертолет разрешения на вылет не имел.
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